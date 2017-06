Lil'Kleine opent eigen friettent

Hij vertelde onlangs in een interview aan SlamFM over zijn horecaplannen. ,,Het is gouden business. De tent is bijna open. De Belg, op het Rembrandtplein. Ik doe het samen met mijn aller-aller- allerbeste vriend. De zaak was van zijn vader, maar die is helaas onlangs overleden. Maar de zaak bestaat nog. Hij wordt nu helemaal verbouwd en ook ik koppel mijn naam er aan.”

De rapper heeft er zin in. ,,We gaan beuken! Het is mooi om te doen.” De geboren Amsterdammer gaat zelf ook af en toe achter de frituur staan. ,,Zeker weten, ja man.”

Vanaf 02:27 vertelt hij over zijn horecaplannen.