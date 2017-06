premium

Zhang Ziyi krijgt rol in vervolg Godzilla

18 min geleden

Zhang Ziyi krijgt een hoofdrol in Godzilla: King of the Monsters. De Chinese actrice, bekend van The Crouching Tiger, Hidden Dragon heeft een contract getekend voor een belangrijke rol in het vervolg op Godzilla en zal ook te zien zijn in overige films in de monsterfranchise van Legendary Entertainment en Warner Bros.