Spanning loopt op voor finalisten It Takes 2

“De zenuwen zijn natuurlijk nog meer dan bij voorgaande shows”, zei Bibi vrijdag bij RTL. “Nu hangt het er echt wel een beetje vanaf wat je doet.” Ook Tooske vindt het steeds spannender worden. “In het begin vond ik het echt doodeng. Toen kwamen er een of twee weken dat ik dacht: misschien kan ik ondertussen ook een beetje gaan genieten. Maar toen gingen we weer richting de finale en werd het dus weer erger.”

Volgens Tooske is deelnemen aan It Takes 2, waarin BN’ers die niet bekendstaan om hun zangtalent zingen, “gewoon heel heftig”. “Je wil het goed doen, maar om het goed te doen moet je het eigenlijk loslaten. Het is best wel stressvol.”

Blijven zingen

Ongeacht of ze zondag als winnaar uit de bus komen, beide dames willen blijven zingen. “Ik heb mijn eigen YouTubekanaal en ben van plan te investeren in zangapparatuur”, zei Bibi. “Ik wil leuke video’s opnemen waarin ik zing.”

“Ik wil niet weer veertien jaar niet zingen”, zei Tooske. “Ik ga binnenkort maar weer eens met Trijntje eten.”