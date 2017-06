Erik de Zwart haalt vliegrecord niet

Ze haalden de allerlaatste vlucht naar startpunt en finish Algiers op vijf minuten na niet. Het vliegtuig vertrok voor hun ogen. Ze konden niet meer instappen.

,,Ongelooflijk balen. De hele reis is met hollen en stilstaan goed gegaan, maar door de lange transfertijd op de luchthaven van Madrid ging het toch nog mis. Jammer. Misschien doen we het later nog eens over, want het is wel mogelijk", vertelt oud-DJ en media-ondernemer De Zwart tegen De Telegraaf.

De reis ging van Algiers via Dubai naar Brisbane in Australië en vandaar door naar Los Angeles, Mexico City, Bogota en Madrid. ,,In 2,5 dag vlogen we de aardbol rond over zes continenten met evenveel vliegmaatschappijen. Dat is toch wel bijzonder", aldus De Zwart.

Ondanks dat zolang achter elkaar vliegen behoorlijk afzien is, heeft hij goede herinneringen aan de uitdaging. ,,Het was een leuke ervaring. Maar ja, we hebben verloren. Niks aan te doen."