In de video is te zien dat Monica in het bed van Lars ligt. Zelf is hij er niet, omdat hij moet trainen bij de Noorse voetbalclub Aalesunds FK. De vlog gaat verder als de voetballer terug is, dan gaan ze uit eten in een sushirestaurant.

Ook is te zien dat Monica niet lang kan blijven, want de volgende dag vertrekt ze alweer uit Noorwegen. Of ze nu definitief weer een relatie met Lars heeft, is niet duidelijk.