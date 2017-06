Hockeyster Ellen Hoog stapt in huwelijksbootje

Aan Shownieuws laat een goede vriendin van het stel weten: „Aan het begin van de ceremonie stond Ellen achter een deur, zodat niemand haar kon zien. Het moment dat die open ging, zag iedereen de bruid voor het eerst. Dat was ook het eerst dat Kelvin haar zo zag. Het was echt onbeschrijflijk mooi. Het is een prachtig stel.”

SI!!! #elxkel A post shared by Ellen Hoog (@ellen_hoog) on Jun 10, 2017 at 11:14am PDT

Bij de bruiloft zijn naast familie, collega’s en vrienden ook een aantal bekende gasten aanwezig, waaronder Naomi van As en Sven Kramer.

Vorig jaar ging Kelvin de Lang tijdens een vakantie naar New York op zijn knieën. De tortelduifjes zijn sinds begin 2013 samen.