Amber Rose steekt draak met eigen naaktfoto

Het Amerikaanse model vindt het belachelijk dat haar pikante foto is verwijderd. Ze schrijft vlak na het verwijderen van de naaktfoto op Instagram: „Wanneer IG je ’fire ass feminist’ bericht verwijderd, maar je er niets om geeft, omdat iedereen het al heeft opgepikt.”

Op het plaatje waarop ze op een zonnebril, bikinitop en ketting na, poedelnaakt was kon iedereen overduidelijk een dot haar zien. Dit dient nu als inspiratie om Amber te persifleren voor de challenge.

Amber Rose challenge anyone? Lol post your version of my picture and hashtag… https://t.co/YyXXHZ5A9Y