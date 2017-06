Een gast van de bruiloft laat aan E! weten: „De bruiloft was prachtig. Jessica’s jurk was perfect en je kon aan haar zien dat ze behoorlijk nerveus was toen ze naar het altaar liep. Het eten was heerlijk.” Ook liet de bron weten dat er van Gian Luca’s kant voornamelijk veel familie aanwezig was, terwijl de meeste gasten van Jessica voornamelijk vrienden zijn.

De Hollywood-actrice en haar kersverse Italiaanse man hebben sinds 2012 een relatie.