’Cristiano Ronaldo vader geworden van tweeling’

De Portugese tv-zender SIC onthult dit nieuws, maar voorlopig is er nog geen officiële bevestiging van zijn management.

Eerder in maart verschenen er al berichten dat er een draagmoeder hoogzwanger zou zijn en dat de geboorte van de baby’s niet lang op zich zou laten wachten.

Cristiano heeft al een zoontje van zes, Cristiano Ronaldo Jr. De familie van Ronaldo heeft nooit willen antwoorden op de vraag of Cristianinho, zoals het jongetje wordt genoemd, ook van een draagmoeder komt. Ondanks beweringen in 2014 in de biografie van Dolores Aveiro, de moeder van de voetballer, dat zij haar kleinzoon oppikte bij een privékliniek in Florida.