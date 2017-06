Nicolai grappig én serieus in It Takes 2

Verder zingen Buddy Vedder, Ruben Nicolai, Tooske Ragas en Bibi Breijman elk een duet met hun prof en een duet met een gastartiest. De gastartiesten in de finale-aflevering zijn: Xander de Buisonjé, Edsilia Rombley, Elske DeWall en Martin Buitenhuis. Twee BN'ers vallen halverwege de show af en twee gaan er door naar de eindronde.

Finalist Buddy Vedder zingt met zijn prof Glennis Grace het nummer Radar Love. Tooske Ragas en Xander de Buisonjé brengen When I Was Your Man ten gehore. Bibi Breijman deelt het podium met Edsilia Rombley met het lied Chain of Fools.

Finale

Ruben Nicolai en Trijntje Oosterhuis zingen samen Feeling Good. Trijntje zegt: ‘’Ik vind het superleuk dat Ruben in de finale is gekomen. Hij is misschien niet de beste en maakt hier en daar wat valse nootjes, maar hij blijft altijd eerlijk en recht in zijn hart. Ik vind echt dat hij zichzelf heeft laten zien. Ik heb om hem kunnen lachen, echt in een deuk gelegen. Maar hij heeft ook serieuze kanten van zichzelf laten zien.”

Bibi Brijman en Waylon proberen de jury te overtuigen met This Town. Ruben Nicolai zingt samen met Elske DeWall het Elvis-nummer: In the Ghetto.

Nederlandstalig

Buddy Vedder gaat in de finale op de Nederlandstalige toer met Martin Buitenhuis. Samen zingen ze Mijn houten hart. Tooske Ragas en Trijntje zetten de studio op zijn kop met Think.

Vorige week tijdens de halve finale viel Holly Mae Brood af. Eerder stuurde de publieksjury al Hanna Verboom, rapper Keizer, Hans Klok en Gijs Staverman naar huis. Zij wonen de finale bij vanaf de tribune. Tooske Ragas en Bibi Breijman plaatsten zich rechtstreeks voor de finale van de RTL4-show. De vrouwen kondigden vrijdag al bij RTL aan dat ze willen blijven zingen. “Ik heb mijn eigen YouTube-kanaal en ben van plan te investeren in zangapparatuur”, zei Bibi. “Ik wil leuke video’s opnemen waarin ik zing.” Tooske zei: "Ik wil niet weer veertien jaar niet zingen”.