Miljoen mensen zien Maan in huilen uitbarsten

16 min geleden

Ruim een miljoen mensen zagen zaterdagavond hoe Maan in tranen uitbarstte in De beste zangers van Nederland. Daarmee is de NPO1-show het op één na best bekeken programma van de dag. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.