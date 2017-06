Jan Sonneveld (97) schrijft boek over Wim

"Vader Sonneveld, die het optreden van zijn zoon voor de radio voor geen goud wilde missen, boorde in de vloer van de huiskamer en in het plafond van de winkel een gat waardoor hij een elektrische draad liet zakken voor een luidsprekeraansluiting in de winkel. Toen het tegen achten liep stond de winkel vol met buurtgenoten die allemaal kwamen luisteren naar de zoon van kruidenier Sonneveld. Vader, die op de toonbank was gaan zitten, vroeg iedereen stil te zijn. Iedereen luisterde met open mond naar de mooie warme en gevoelige stem van hun buurjongen. Toen Wim klaar was met zingen, klonk er vanuit de winkel een klaterend applaus, dat door de trotse vader met een diepe buiging in ontvangst werd genomen.''

Avonturen

Jan beschrijft verder allemaal avonturen die het moederloze gezin beleefde met de jonge Wim, toen al een grappenmaker, gezelligheidsdier en een jongen met handelsgeest èn smaak. Dat laatste blijkt wel uit het verhaal dat hij jurken ging kopen voor zijn te drukke zusjes, een toen nog ongebruikelijkere actie voor een jongen dan nu.

"Cathrien en Nel waren niet alleen opgetogen maar ook verbaasd dat Wim zulke leuke fleurige en smaakvolle jurken had uitgezocht, die bovendien naadloos pasten. Het ontbrak de meiden, de volgende dagen, niet aan complimentjes van de klanten voor hun smaakvolle kleding.''

Het boek 'Wat leefden wij eenvoudig toen' is via internet te bestellen en wordt op 25 juni gepresenteerd. Op 28 juni verschijnt ook een boek met (liefdes)brieven die Sonneveld tussen 1948-1958 uitwisselde met zijn partner Friso Wiegersma, die hem ook in zijn werk bijstond als decor- en kostuumontwerper, vormgever en tekstdichter.