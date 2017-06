Hammond houdt gebroken been over aan crash

''Hallo allemaal. Ik heb een boodschap van Richard Hammond. Hij is in orde. Hij heeft een gebroken been en moet een knie-operatie ondergaan. Misschien vliegt hij terug naar huis voor de operatie'', twitterde Martinengo zondag.

Hi all. Got a msg from @RichardHammond . He is fine. He has a broken leg and needs knee surgery. He might fly home for the procedure. — Sasha Martinengo (@F1sasha) 11 juni 2017

Hammond werd zaterdag opgenomen in een Zwitsers ziekenhuis nadat hij met zijn peperdure elektrische sportwagen uit de bocht vloog in de bergen. De wagen miste tijdens de crash ternauwernood een huis en viel tientallen meters naar beneden, sloeg meerdere keren over de kop en landde ondersteboven voordat hij in brand vloog.

Bom

De 47-jarige presentator was bezig met opnames voor The Grand Tour. Collega's Jeremy Clarkson en James May renden op de brandende racewagen af in de overtuiging dat Hammond dood zou zijn. Clarkson zei dat het net leek alsof er een bom af ging en dat het 'de grootste crash' was die hij ooit had gezien.

Tot iedereens verbazing wist Hammond op eigen kracht uit de auto te klimmen. ''Ze waren vol ongeloof dat hij het er levend vanaf had gebracht. Er was namelijk niets meer van de wagen over. Iedereen is erg opgelucht. Als Richard een paar seconden langzamer uit de auto was geklommen, dan zou hij levend zijn verbrand'', zegt The Grand Tour-producent Andy Wilman tegen Mirror.