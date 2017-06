Georgina Verbaan lastiggevallen door ’blubberig ventje’

Georgina begint haar column in NRC met de uitleg dat zij en haar ’meneer’ plaats namen aan een tafeltje op het terras van Café Luxembourg in Amsterdam. Al snel wordt ze geroepen door een vijftal oudere tieners die hen filmden met hun telefoon.

Ze schrijft: „Ze filmden ons met hun telefoon. „Ja, haai!” zwaaide ik zo vriendelijk mogelijk, om er vanaf te zijn. Filmpje gemaakt zou je zeggen. Even contact. Klaar. Maar nee. Een blubberig ventje in een groen T-shirt bleef me onderuitgezakt en met zijn benen wijd filmen. De smalende grimas die hij erbij trok riep instant-haat op. Armbewegingen die ik maakte ten teken dat het nu wel klaar was werden beantwoord met natte kushandjes. Na tien minuten was ik het zat. Ik stond op om ze te vragen op te houden.”

De actrice begint zich enorm te ergeren en zegt dat ’haat’ door haar ’trillende spieren’ spoot, nadat hij met een grote mond reageert op haar vraag waarom hij bleef filmen. Nadat ze hem vroeg om dan in ieder geval rechtop te gaan zitten ’zoals het een fatsoenlijk mens betaamt’ besloot ze hem te negeren. Helaas bleek ook dat niet te helpen, want de jongen bleef hen vastleggen op video. Ondertussen waren de broodjes gearriveerd en terwijl zij en haar vriend aan het eten waren, werd haar eetlust ontnomen doordat het niet lekker smaakt ’als je gefilmd wordt door een Donald Trumpje zonder ambitie'. Ook bleef de lastpak kushandjes werpen en obscene mondgebaren maken.

Schermutseling

Vervolgens besluit ze er nog eens op af te gaan en er ontstond een korte schermutseling. De jongen had zelfmedelijden omdat hij pas eindexamen had gedaan. „Bovendien moest ik medelijden met hem hebben want hij had eindexamen gedaan en nu had hij drie maanden niets te doen. Ik adviseerde werk en van het verdiende geld iets leuks doen. Hij had net geld verdiend zei hij, door het filmpje van mij voor te verkopen.”

Na een half uur jennen besloot de jongen zijn excuses aan te bieden, hoewel Verbaan overtuigd is dat hij in zijn hand heeft gespuugd gaf ze hem toch een hand. In haar column vraagt ze zich tot besluit af of ze hem niet had moeten uitnodigen aan haar tafeltje. "Een biertje geven, geduldig vragen wie hij is, waarom hij nou toch zo doet. Iets van compassie voor de plaaggeest."