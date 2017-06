Richard Hammond biedt excuses aan na crash

In het filmpje biedt hij zijn excuses aan zijn vrouw Mindy en zijn familie. Op het moment dat zijn collega-presentator James May een boek omhoog houdt met de titel ’the Idiot Brain’ zegt Hammond: „Ja, het is waar: ik heb het weer in de prullenbak gegooid. Opnieuw.”

Vervolgens showt hij de röntgenfoto’s, waarop de lichamelijke schade die hij heeft overgehouden aan de crash duidelijk te zien zijn.

De Grand Tour-presentator is zaterdag, na een 'horrorcrash' waarbij hij zelf uit de gecrashte sportwagen wist te kruipen, er slechts met een gebroken been vanaf gekomen. Richard maakt nog een grapje, door te zeggen dat hij een 'Swiss Army' knie krijgt om zijn beschadigde knie te vervangen.