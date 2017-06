Hoewel Jonah vaker aan het jojo’en was met zijn gewicht, oogt hij nu slanker dan ooit. Aan zijn gespierde armen is te zien dat hij flink heeft gesport.

De 33-jarige acteur die onder anderen bekend is van 21 Jump Street, heeft in 2011 al eens flink gewichtsverlies getoond. Hij viel af dankzij een Japans dieet voor een rol in de film Moneyball. Helaas kwam hij daarna weer flink aan en zelf dacht hij dat het komt doordat hij bier niet kan laten staan.