Linda de Mol wil nieuwe film maken

De film zou moeten draaien om zussen. ''Het is iets met zussen. En ik heb hele leuke zussen'', zei ze. Linda is van plan de oudste zus te spelen. Wie haar medespeelsters worden, wilde ze nog niet zeggen. ''Het is nog in een beginstadium. Maar volgens mij kan het een hele leuke film worden.''

Ook onthulde Linda dat ze nog steeds geen kilootje is aangekomen sinds haar strenge dieet twee maanden terug. ''Maar ik heb het hier wel even losgelaten'', zei de presentatrice. Op het festival staan namelijk ook allerlei foodstands. Voor de vakantie wil De Mol er nog wel even tegenaan. ''Zodat ik echt nog in mijn bikini kan, desnoods in mijn badpak.''

Goed idee

Verder zei Linda dat de dit jaar ontzettende populaire aftrekcursus 'iemand anders idee was'. ''Maar ik vond het wel gelijk een heel goed idee. In een uur leer je iets waar je je hele leven plezier van zal hebben.'' En dat waren de bezoekers met haar eens, want er was zelfs een opstootje toen een paar vrouwen ruzieden over het laatst beschikbare plaatsje in de workshop. Zelf heeft ze gelukkig nog nooit zulke handelingen hoeven doen om hogerop te komen. ''Dat heb ik nog nooit meegemaakt'', lacht ze.

De Mol gaf ook toe dat ze een heleboel dingen stom vindt. ''Bijvoorbeeld met champagne spuiten. Ik vind het ordinair en heel erg stom.'' Daarom dreigt ze haar kinderen ook te onterven als ze dit ooit zouden doen. ''Wat ik ook stom vind is het toontje van een man als hij iets uitlegt.'' Linda ging ook nog even kort in op de moeilijke periode toen zij en haar gezin werden afgeperst. ''Voor het eerst een punt in mijn leven, dat ik dacht, wat doe ik ze aan'', zei ze over haar kinderen. ''Ze hebben het allebei als heel vervelend ervaren. Echt heel akelig. Ik ben blij dat het over is.''

Linda ontmoeten

Linda kreeg van journaliste Antoinnette Scheulderman allerlei vragen van bezoekers voor haar kiezen. Deze vragen konden de bezoekers vooraf indienen. De gelukkigen, wiens vraag werd uitgekozen, kregen een kijkje achter de schermen van het festival en mochten Linda ontmoeten.

Het is de tweede keer dat het LINDA.festival wordt georganiseerd. Dit jaar kregen bezoekers onder meer mode-instructies van Fred van Leer, leerden ze van Susan Smit liefdesbrieven schrijven en gaf Heleen van Royen selfie-les. Verder was er veel aandacht voor sport met workshops van Arie Boomsma, personal trainers Radmilo Soda en Carlos Lens en killerbody-schrijfster Fajah Lourens. Ook waren er optredens van onder anderen Douwe Bob, Broederliefde en Ali B.

Vorig jaar trok het vrouwenevenement in twee dagen tijd zo'n 12.000 bezoekers, dit jaar werden er ruim 14.500 kaarten verkocht.