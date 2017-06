Tooske en Bibi naar eindronde It Takes 2

Breijman plaatste zich rechtstreeks voor de eindronde met onder meer het duet Chain of Fools dat ze zong met Edsilia Rombley. Daarvoor kreeg ze twee negens en een 9,5 van de jury. Jurylid Angela Groothuizen reageerde enthousiast: “Je durft risico’s nemen. Bibi is echt de beste zangeres van de competitie.”

Bibi geniet van de finale. "Jammer dat het de laatste avond is’’, zegt de vlogster. Na het optreden met haar prof Waylon, met wie ze This Town zong, kreeg ze nog hogere cijfers van de jury. Gerard Ekdom deelde zijn eerste 10 van het seizoen uit en ook Nielson beloonde This Town met een 10. ‘’Ik ga je een handje helpen om dit programma te winnen’’, zei Nielson.

Genieten

Bibi bedankte Waylon: ‘’Ik heb zoveel van hem geleerd. Ik sta iedere week van hem te genieten. Hij heeft me de liefde voor het zingen teruggegeven.”

Tooske kreeg een plek in de eindronde van de publieksjury. Eerder op de avond zong ze When I Was Your Man met gastartiest Xander de Buisonjé. "Je moet je afvragen of je niet vaker moet gaan zingen’’, beoordeelde Angela het duet van Tooske. Met haar eigen prof zong Tooske het duet Think van Aretha Franklin. "Als dit lukt, laat ik echt zien wat ik kan en wat ik heb geleerd. Ik ga niet meer stoppen met zingen’’, zei Tooske. Voor Think kreeg ze een 9 van zowel Nielson als Angela en van Gerard zelfs een 9,5.

Vedder verliet het podium met opgeheven hoofd. "Ik had de eindronde wel willen halen. Maar als we heel eerlijk zijn staan nu de beste twee vocalisten in de finale’’, zei Buddy. Nicolai, die op de derde plaats eindigde, had nooit gedacht zover te komen. "Elke week was een cadeautje. Je mag doen alsof je zanger bent, dat is het leukste wat er is’’, zei Ruben.