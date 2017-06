Tino Martin: ’Mooier dan in mijn dromen’

In Amsterdam was hij al wereldberoemd, maar inmiddels is TINO MARTIN in heel Nederland uitgegroeid tot een grote ster. Met zo’n vierhonderd optredens per jaar en afgelopen zaterdag een uitverkocht Ziggo Dome (17.000 dolenthousiaste fans) staat hij aan de top van de Nederlandse showbizz.

Wat een avond was dat!

,,Als klein jongetje had ik ooit de droom om voor zo’n enorme zaal te mogen zingen. Mijn moeder heeft die verhalen vaak genoeg moeten aanhoren. Het is gewoon gelukt en weet je? Het was nog veel mooier dan in mijn droom. Zeventienduizend mensen die speciaal voor mij komen, zo’n gevoel is niet te omschrijven. Na afloop moest ik een traan wegpinken, zo blij was ik dat mij dit is overkomen. Maar het is me allemaal niet komen aanwaaien, daar heb ik met hulp van JOHNNY SAP en LUCIEN BELD van Studio One keihard voor moeten werken.’’