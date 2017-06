Mattie en WÍE-TZE?

Wat de radiotransfer van het jaar had moeten worden, maar die afketste toen MATTIE VALK besloot zonder WIETZE DE JAGER bij Qmusic te blijven, zorgt waarschijnlijk wel voor een andere, verrassende overstap. Het mag dan even stil zijn na alle commotie rond de breuk tussen het radioduo, in Hilversumse omroepkantines houden alle gebeurtenissen van begin mei de gemoederen nog steeds bezig en wordt ook volop gespeculeerd welke gevolgen alle ontwikkelingen van toen nog zullen krijgen.

Stapt de hevig aangeslagen Wietze, wiens emotionele email aan zijn kameraad via Privé uitlekte, alsnog over naar Sky of een van de andere Talpa-zenders en met wie gaat Mattie straks aan de slag?