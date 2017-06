Mark Hamill eert Carrie Fisher bij Tony's

In zijn speech noemde Mark de actrice niet bij naam, maar had hij het over "een prinses die we zijn verloren in het afgelopen jaar." Carrie speelde in de eerste Star Wars-film prinses Leia, de tweelingzus van Marks Luke Skywalker.

Tijdens het segment eerde de organisatie achter de Tony's naast Carrie ook haar moeder Debbie Reynolds, Gene Wilder, Mary Tyler Moore, Garry Marshall en andere theatersterren die het afgelopen jaar overleden.

Vlak voor de awardshow sprak Mark met People langer over Carrie. "Onder dat stoere masker en het sarcasme, was ze een hele kwetsbare vrouw", vertelde hij. "Ik denk dat ze dat verborgen hield omdat voor haar kwetsbaarheid gelijk stond aan zwakte. Daarom overcompenseerde ze. Op stille momenten was ze een heel ander persoon dan wanneer ze 'aanstond'. Maar we hielden sowieso van haar."