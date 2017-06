Dear Evan Hansen grote winnaar Tony Awards

Dear Evan Hansen, over een sociaal onhandige middelbare scholier die in de nasleep van een tragedie zijn plek op school vindt, mocht naast de prijs voor beste musical nog vijf andere Tony's ophalen, waaronder die voor beste acteur voor Ben Platt. De winnaar had in zijn toespraak een boodschap voor jongeren: "Aan alle jonge mensen die dit thuis kijken, verdoe je tijd niet met proberen net te zijn als alle anderen, want dat wat jou raar maakt, is juist je kracht."

Andere winnaars waren onder meer Bette Middler voor haar rol in Hello Dolly, dat ook de award voor beste revival won. Kevin Kline mocht een award ophalen voor zijn werk in Present Laughter, Cynthia Nixon voor haar rol in The Little Foxes en Laurie Metcalf kreeg het beeldje voor haar aandeel in A Doll's House, Part 2.

EGOT

Ook muzikant John Legend mocht als coproducent van toneelstuk Jitney een Tony in ontvangst nemen. John won eerder al een Grammy en een Oscar, waardoor hij alleen nog een Emmy hoeft toe te voegen om de felbegeerde EGOT-status te behalen.

De belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen werden uitgereikt tijdens een ceremonie die werd gepresenteerd door Kevin Spacey. Hij verscheen tijdens de awardshow in verschillende gedaantes, onder meer als Bill Clinton en als zijn House Of Cards-personage Frank Underwood.