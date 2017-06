Geri Halliwell maakt na 12 jaar comeback

Ruim een half jaar werkte de zangeres in het diepste geheim aan haar terugkeer. In haar comebacksingle zitten verwijzingen naar George' hits Faith en Freedom. Het maken van de plaat hielp Geri bij het verwerken van de dood van de zanger, zo zegt ze tegen The Sun. "Hij had zo'n impact op mijn leven. Ik wist niet wat ik moest doen met al mijn gevoelens. Als je verdriet hebt, wil je dat met iemand delen. Dit was een soort cadeau. Het hielp me om er mee naar buiten te komen."

Geri bracht haar laatste album, Passion, uit in 2005. In Nederland werd de plaat geen succes. Haar laatste notering in de Nederlandse hitlijsten stamt alweer uit het najaar van 2001.