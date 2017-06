Zaakwaarnemer Stones: geen brievenbusfirma

Favié is directeur van Promogroup bv en U2 Unlimited, in Amsterdam gevestigde bedrijven die de rechten van de Stones en U2 beheren. Volgens Favié hebben deze bedrijven niet om fiscale redenen voor Nederland gekozen. De term 'belastingontwijking' zei hij niet goed te begrijpen. "Er zijn in het leven twee zekerheden: de dood en belastingen. Die zijn allebei niet te ontwijken."

Favié beklaagde zich over de manier waarop media berichten over de bedrijven die hij leidt. Van wederhoor is naar zijn zeggen zelden sprake. In 2012 stapte Promogroup naar de rechter om rectificatie te eisen van de NOS, die had gesproken van een brievenbusfirma. Het bedrijf werd echter niet in het gelijk gesteld.