Nelly treedt op 3 november op in Amsterdam en doet op 6, 7 en 8 november Eindhoven, Hengelo en Rotterdam aan. Kaarten voor de vier concerten zijn vanaf woensdagochtend te koop.

Nelly brak in 2000 door met zijn debuutalbum Country Grammar. Op die plaat staan internationale superhits als de titeltrack en Ride Wit Me. Later scoorde hij met Hot In Herre en Dilemma, een duet met Kelly Rowland. Zijn meest recente album, M.O., stamt uit 2013.