Relatie Barry Paf gestrand

Na tien maanden is het over en uit voor de twee, schrijft RTL. De reden achter de breuk is onbekend.

Via Instagram maakte Barry bekend dat de tortelduifjes elkaar gevonden hadden. Hij schreef toen: „Ik ben verliefd....heel erg! Jij laat mij voelen zoals ik mijzelf nog nooit gevoeld heb.”

Jordi kwam in een hectische periode in het leven van de radio-dj. Paf nam namelijk in de zomer afscheid na twintig jaar dienst bij Radio 538. Er deden geruchten de ronde dat dat te maken had met een terugkerende verslaving.