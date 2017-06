Wind presenteert donderdag de resultaten van dit onderzoek, dat plaatsvond in het kader van het Mondriaanjaar.

De Haagse kok wilde, geheel in lijn met de stijl van Mondriaan, verkennen of er ook een ‘vierkante smaak’ bestaat. Wind schreef een boekje over de uitkomsten en presenteert donderdag in het Gemeentemuseum een menu op basis van het onderzoek. “We weten eigenlijk álles van Mondriaan, behalve zijn smaak”, legt Wind uit. “Een vierkante smaak wordt grof gezegd geassocieerd met scherpe smaken. Zuur, zout, bitter - alles behalve zoet.” De gerechten worden ook in vorm geserveerd volgens het thema ‘vierkant’.

Bovendien bleek uit onderzoek van het Gemeentemuseum dat de schilder, die last kreeg van zijn gewrichten, al in de jaren dertig zijn toevlucht nam tot een gezond dieet. “Een expert gaf hem het advies om geen suikers en koolhydraten meer te eten”, vertelt de kok. “Hij was ook in dat opzicht zijn tijd ver vooruit.”

Smaaklessen

De presentatie van de smaak van Mondriaan wordt bijgewoond door meer dan honderd vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen in Den Haag. Het Gemeentemuseum hoopt op deze manier de docenten en rectoren te motiveren om leerlingen de rest van het jaar enthousiast te krijgen voor de schilder en zijn werk.

Wind pleit al tientallen jaren voor vaste smaaklessen. Samen met de Alliantie Voedselonderwijs heeft hij de website Voedselonderwijs.nl opgericht, in de hoop met een petitie het onderwerp op de politieke agenda te krijgen. Inmiddels hebben meer dan 17.000 mensen dit initiatief gesteund. Daarnaast geeft de kok ook duurzaamheidstips en verzorgt hij de menu's in rijdend restaurant Hoftrammm in Den Haag.