Foto: Hollandse Hoogte / REX by Shutterstock

Veel cultuur voor jarig Noors koningspaar

31 min geleden

De Noorse koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja hebben maandag in de regen in Kvamsfjellet hun jubileumreis voortgezet die op touw is gezet ter gelegenheid van beider tachtigste verjaardag.