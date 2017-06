De Staat geeft 'circkelconcerten' in Nijmegen

"We wilden een coole afsluiting van een toffe periode en ik wilde dit al langer", zegt frontman Torre Florim in Metro over de shows, waarbij De Staat in een speciale tent middenin het publiek op een rond podium staat. "Als band ben je gewend naar voren te spelen, maar wanneer er ook een 'achter' en 'overal' is, wordt het helemaal anders. Ook voor het publiek, dat er veel dichter op staat."

Torre verwacht 'een andere vibe' bij de concerten op 18 en 19 november op de kunst- en culturele broedplaats De Vasim. "Intenser. En we wisten: als we dit een keer gaan doen, moet het nu. Want we toeren nu nog met O, de plaat die gáát over de cirkel."