Radiomaker Jones is niet alleen van mening dat de Amerikaanse overheid meewerkte aan de aanslagen van 9/11, maar noemde ook de schietpartij op de Sandy Hook-basisschool in 2012 een hoax. Bij het drama kwamen twintig kinderen en zes medewerkers om het leven.

1. The motive behind this man's reckless insensitivity in calling Sandy Hook a hoax is no different than the motive behind @NBC choosing.. https://t.co/Ovjyae720j — Chris Evans (@ChrisEvans) 12 juni 2017

"De motieven achter de roekeloze ongevoeligheid van deze man waarmee hij Sandy Hook een hoax noemt, zijn niet anders dan de motieven van NBC om dit interview uit te zenden. De menselijke fatsoenlijkheid wordt overlopen voor de kijkcijfers", schreef Chris maandag.

De acteur is niet de enige die op Twitter fel reageerde op de komst van Jones in het programma van journaliste Megyn Kelly. Ook de moeder van één van de slachtoffertjes van de tragedie in Newtown liet van zich horen. "Laat me weten of je evenveel uitzendtijd wil geven aan de slachtoffers", schreef Nelba Márquez-Greene in een tweet aan de presentatrice. "Deze gek promoten is een slecht idee. Moedig zijn mishandeling niet aan."