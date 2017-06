In Polen doen William en Catherine naast de hoofdstad Warschau ook Gdánsk aan. In Duitsland staan Berlijn, Heidelberg en Hamburg op het programma. Wat de hertog en hertogin precies gaan doen, is nog niet bekend. Ook is nog steeds onduidelijk of de kinderen van het stel, prins George en prinses Charlotte, mee op reis gaan.

William was in augustus nog in Duitsland, toen bezocht hij Noordrijn-Westfalen. Tijdens die reis benadrukte de prins dat het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie geen gevolgen zal hebben voor de jarenlange vriendschap tussen de Britten en de Duitsers.

De Britse royals zijn de laatste maanden geregeld op het Europese vasteland te vinden. Zo ging het stel in maart naar Parijs en reisden prins Charles en zijn vrouw Camilla door Roemenië, Italië en Oostenrijk.