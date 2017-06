Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Roxeanne 'onwijs dankbaar' voor reacties

55 min geleden

Roxeanne Hazes bracht een paar weken geleden haar eerste eigen single uit en wordt sindsdien overspoeld met reacties op Ik was toch je meisje. “Dit raakt me diep in mijn hart en daar ben ik jullie onwijs dankbaar voor”, schrijft de dochter van wijlen André Hazes op Instagram.