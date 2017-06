„Ik heb er enorm van genoten om te zien hoe snel Hanne, Klaasje en Marthe een hecht trio zijn geworden”, zegt Kristel. „Ze zijn helemaal klaar om, samen met het Studio 100-team, nieuwe verhalen te schrijven. Met veel trots en dankbaarheid voor de kansen en voor het vertrouwen dat ik gekregen heb, neem ik afscheid van K3 als manager. Kinderen zijn de wereld van morgen en ik zal samen met hen K3-liedjes blijven zingen over liefde, dromen en verdraagzaamheid.”

Het ’nieuwe’ K3 zegt hun manager „enorm te gaan missen”. Ze betekent heel veel voor ons, omdat ze ons op alle vlakken heeft gesteund. We hebben super veel van haar geleerd, daar ze als geen ander weet hoe het voelt om in onze schoenen te staan. Wij zijn haar heel dankbaar en vinden het een eer dat zij er vertrouwen in heeft dat wij het nu alleen kunnen. Ze heeft zich jarenlang ingezet voor K3, waar wij enorm veel bewondering voor hebben. Dit inspireert ons om hetzelfde te doen.”

Fakkel doorgeven

Studio 100 heeft alleen maar lovende woorden voor de 41-jarige Vlaamse: „We zijn Kristel enorm dankbaar, want zij heeft er, dankzij haar tomeloze inzet en onnavolgbare kennis, voor gezorgd dat K3 nu een mooi nieuw leven heeft. Ze geeft nu de fakkel door aan de ervaren artiestenmanagers bij Studio 100.”

Kristel, die sinds 2015 manager was van K3, bedankt tot slot het Studio 100-team voor de jarenlange samenwerking. „Wegvliegen met een rugzak vol mooie herinneringen en ervaringen is het mooiste wat er is, zeker als je weet dat je altijd welkom bent. Wat mijn nieuwe uitdagingen betreft, dat is iets voor later, eerst ga ik nog even genieten van een korte, welverdiende pauze.”