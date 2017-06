Palin was een van de leden van het wereldberoemde Monty Python's Flying Circus, dat tussen 1969 en 1974 voor de BBC in 45 afleveringen met groot succes zijn absurde humor vormgaf.

Palin schreef tussen 1965 en 1987 talloze ideeën voor sketches op. De oorsprong van beroemde sketches als het ministerie van vreemde loopjes, het voetbalteam van filosofen en misschien wel de bekendste van allemaal, a dead parrot (een dode papegaai), zijn erin terug te vinden.

Het Python-lid noteerde ook absurde namen, karakters, losse ideeën en maakte tekeningetjes. Monty Python maakte ook theaterstukken, vijf speelfilms en boeken. De oorsprong van veel van dat materiaal is in de aantekenboeken terug te vinden. De British Library zorgt ervoor dat de ideeënstroom voor het publiek toegankelijk wordt, zo schrijft The Guardian.

Michael Palin (74) vormde Monty Python samen met John Cleese, Graham Chapman, Terry Jones, Eric Idle en de enige Amerikaan in het gezelschap, Terry Gilliam.