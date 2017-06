Dit meldt Deadline. De streamingdienst stelde het derde seizoen nog geen maand geleden beschikbaar.

In de komedie spelen Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski en Carol Kane de hoofdrollen. Tina Fey, die diverse gastrollen speelt in de serie, is naast bedenkster een van de producenten van de serie.

Kemper speelt het titelpersonage, een vrouw die haar leven opnieuw in New York wil beginnen nadat ze jaren in een sekte gevangen werd gehouden. De eerste twee seizoenen van Unbreakable Kimmy Schmidt werden genomineerd voor elf Emmy Awards.