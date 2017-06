De dochter van Barack en Michelle verscheen in een rode, glimmende jurk. Het regende complimenten op social media. "Sasha Obama is zo knap", schrijft iemand. Een ander laat weten: "Ze ziet er zo stijlvol uit."

Ook verschenen er foto's van Sasha met haar vriendinnen. Waar het feestje was, is niet bekend.

Look at Sasha Obama at her Sweet Sixteen and all her little black girl magic friends ☺️ pic.twitter.com/rlDpLLukNX