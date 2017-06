In De Coen en Sander Show vertelde Paul dinsdag dat hij voor de VARA graag een vervolg maakt.

''Het is ontzettend leuk. De eerste week vond ik zwaar, omdat je de balans moet zien te vinden. Maar nu zijn we in de derde week en we hebben een waanzinnig leuk en goed team. We werken met plezier aan vier weken onderscheidende televisie. Het is bijzonder en leuk om te doen. De opdracht was om allesbehalve een talkshow te maken en we willen ook niet de onderwerpen herhalen die je al de hele avond ziet bij andere programma's, zoals de kabinetsformatie of de panda's."

Bestaansrecht

Zijn nieuwe programma heeft bestaansrecht, vindt Paul. ''Het wordt voldoende bekeken en de NPO is er heel blij mee. Soms zitten we op 600.000 kijkers en soms op 400.000. Als ze me nu voor nog een periode vragen zou ik dat ontzettend leuk vinden, maar dat zit er nu helemaal niet in. Ik stop 23 juni en dan ben ik tot oktober met andere dingen bezig zoals theater."

Paul de Leeuw is bezig met contractbesprekingen met BNN-VARA. ''Ik ga in ieder geval De kwis doen en ik hoop dat Lekker laat ook door kan gaan, maar ik weet niet wat ze gaan doen en of ze nog wel zin hebben in de comedy die we zouden maken." Een overstap naar de commerciële omroep vindt Paul geen optie. ''Dat kan ik ook niet maken, want dat wordt absoluut niet geaccepteerd door de kijker." Vanaf zondag presenteert Paul de Leeuw Ranking The Stars.