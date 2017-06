Michiel Huisman in nieuwe Netflixserie

De serie is gebaseerd op het horrorboek met dezelfde naam uit 1959, over vier mensen die een huis delen en allemaal hun eigen bovennatuurlijke ervaringen hebben. Het boek werd twee keer verfilmd, de laatste maal onder de naam The Haunting, met Liam Neeson, Catherine Zeta-Jones en Owen Wilson.

Michiel gaat in de serie Steven Crane spelen, schrijver van boeken over bovennatuurlijke zaken, waaronder zijn memoires over de tijd die zijn familie in het beruchte huis doorbracht. De acteur is als eerste gecast, wie zijn collega's worden is nog niet bekend.

De 35-jarige Nederlander heeft inmiddels een imposant Hollywood-cv opgebouwd. Hij heeft een vaste rol in Game Of Thrones en speelde daarnaast onder meer in series Treme, Orphan Black, Harley And The Davidsons en hij had een grote rol in de film The Age Of Adaline, met Blake Lively en Harrison Ford.