Diplo reageert op seksoordeel Katy Perry

De zangeres werd in een interview met James Corden gevraagd drie exen te rankschikken op bedprestaties. Diplo eindigde op de derde en laatste plaats, onder John Mayer en Orlando Bloom.

Toen dancesite Thump een berichtje over dat interview deelde, reageerde de dj op Twitter. "Ik kan me niet eens herinneren dat ik seks heb gehad", liet hij weten.

I don't even remember having sex — young ric flair (@diplo) 12 juni 2017

Het was niet helemaal duidelijk of hij ontkende het bed te hebben gedeeld met Katy, of dat de daad niet memorabel was. Later plaatste Diplo nog een ludiekere reactie. Hij postte een foto waarop hij boven een menigte hangt, voorzien van de tekst: "Ik heb brons gewonnen in de Olympische Spelen van seks."