Harry Potter: The Exhibition is sinds februari in Nederland te zien in een tentoonstellingsruimte naast bioscoop CineMec in Leidsche Rijn. Op de 1400 vierkante meter grote expositie wandelen de bezoekers door decors die zijn gemaakt op basis van de echte filmsets van Harry Potter, zoals de leerlingenkamer, de slaapzaal van de Griffoendor-toren en klaslokalen zoals Toverdranken, Kruidenkunde en het Verboden Bos.

De interactieve tentoonstelling trok wereldwijd al meer dan vier miljoen bezoekers.