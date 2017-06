Het is de eerste keer in drie jaar dat Rise Against met een eigen show naar Nederland komt. Ook toen stond de band op het podium van AFAS Live, wat toen nog de naam Heineken Music Hall droeg. In 2015 stond Rise Against op het affiche van Pinkpop.

Rise Against bracht vorige week het achtste studioalbum Wolves uit. De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag.