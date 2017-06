DAD van Dchar en De Vader beste stukken 2017

De stukken werden eerder ook al genomineerd door de Toneeljury.

In DAD vertelt Dchar een persoonlijk verhaal over zijn vaderschap en hoe hij daaraan vorm wil geven in een tijd waarin de samenleving zo verdeeld is. De Vader laat zien hoe de relatie tussen een vader en een dochter wordt beïnvloed als hij Alzheimer blijkt te hebben en zijn herinneringen langzaam verliest.

Beide voorstellingen zijn in september te zien op het Nederlands Theater Festival (NTF). DAD draait daarna nog drie maanden in de Nederlandse theaters. Uit de enquête van het NTF blijkt verder dat een op de drie Nederlanders voorstander is van het instellen van een toneelpublieksprijs voor het totale Nederlandse toneelaanbod.