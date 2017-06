België verbiedt 'Kind van de Duivel'

„Ze gaan het in België verbieden om het lied op scholen te draaien en dat werkt averechts”, vertelt Tim Kimman, zoals Jebroer in het echt heet, aan Privé. „Als je iets gaat verbieden tegenover een kind, dan wordt het tof om er juist wél naar te luisteren. Alle kinderen hebben een mobiele telefoon en kennen YouTube, dus die gaan er natuurlijk gewoon naar luisteren.”

De 30-jarige rapper heeft de afgelopen dagen opgetreden bij onze zuiderburen en merkte daar dat er veel mensen tegen het lied zijn. „Maar er zijn ook veel mensen voor het lied”, vervolgt Kimman zijn verhaal. „Het liedje heeft sowieso heel veel mensen bereikt en de mensen hebben er een mening over. Of je vind het tof, of je vindt het niet tof. Maar laten we voorop stellen dat Kind van de Duivel niet betekent dat ik wil dat mensen in de duivel gaan geloven. Voor mij is het een soort metafoor dat ik niet de ideale schoonzoon ben geweest. Ik ben ’een kind van de duivel’. Ik heb een engeltje en een duiveltje op mijn schouder, en het duiveltje heeft het tot nu toe vaker gewonnen.”

In het Twentse plaatsje Vriezenveen gaat er binnen de Hervormde Gemeente een brief met een waarschuwing rond over het nummer Kind van de Duivel. In deze brief, die ondertekend is door dertien dominees en jeugdouderlingen, waarschuwen ze ouders en kinderen voor het lied.

Songtekst van Kind van de Duivel (refrein):

Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten, alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis