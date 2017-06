Zijn contract bij de soap EastEnders, waarin Lee kort de rol van barman Woody speelde, is onlangs beëindigd. Maar volgens Hello! is het de bedoeling dat hij binnen een paar maanden terugkeert in de Britse soapserie. ''Ik ben verheugd dat EastEnders me heeft teruggevraagd. Het was een droom die uitkwam toen ik de rol kreeg, dus ik ben blij dat het nu tot iets groters leidt."

Twee jaar geleden vonden artsen een cyste in zijn keel, die is verwijderd omdat die mogelijk kwaadaardig was.