Borsato blij met opbrengst Jij&Ik

In de live op NPO1 uitgezonden tv-show gingen zes kinderen met hun vader of moeder samen de muzikale strijd aan voor War Child. De zingende koppels vroegen op deze unieke manier aandacht voor de speciale band tussen ouder en kind, die voor kinderen in oorlogsgebied niet vanzelfsprekend is.

War Child-ambassadeur Marco Borsato presenteerde de show met Tooske Ragas. Marco: “Wat ben ik trots op alle kinderen en hun ouders en wat is samen zingen toch ontroerend. Muziek maken verbindt. Dat zien we ook dagelijks in het werk van War Child. Ik ben heel erg blij met de steun van het Nederlandse publiek voor ons belangrijke werk. Samen halen we de oorlog uit het kind.”

De winnaars David en Stella brachten samen een eigen versie van de hit Scars to Your Beautiful van Alessia Cara. Vader David: “Dit is echt geweldig. Wat bizar. Prachtig om al die enthousiaste reacties in de zaal te zien. En dan te bedenken dat we alleen maar een liedje hebben gezongen. We zijn er helemaal stil en emotioneel van.”