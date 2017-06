Adele duikt op bij slachtoffers brand Londen

De in het Londense Tottenham geboren zangeres sprak met hulpverleners en omhelsde buurtbewoners. Fans en aanwezigen twitterden foto's van de zichtbaar aangeslagen Adele.

Adele near the #Grenfell Tower in an Abaya. Respect to you. pic.twitter.com/7GAb1Dpels — FourMe (@FourMee) 14 juni 2017

De Grenfell Tower brandde dinsdagnacht volledig uit en volgens de Londense hulpdiensten zijn er tenminste 12 mensen om het leven gekomen en raakten 68 mensen gewond, waarvan er 18 in kritieke toestand verkeren. Er wordt rekening gehouden met meer dodelijke slachtoffers, omdat de hulpdiensten nog niet iedereen die in de toren woonde of aanwezig was heeft kunnen bereiken. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.

Just spotted @Adele and Simon Konecki visiting the Grenfell Tower, she was dressed in an abaya. Respect to both of you. #Adele #grenfelltower #simonkonecki Een bericht gedeeld door FourMee (@fourmee) op 14 Jun 2017 om 4:31 PDT

Ook andere Britse sterren reageerden aangeslagen op de brand. De Britse zangeres Rita Ora zei dat ze aan de slachtoffers dacht en dat ze goede herinneringen koestert aan de buurt en de uitgebrandde woontoren, waar ze tijdens haar tienerjaren opgroeide.