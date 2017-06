De jury, die bestond uit allemaal vrouwen, deed er twee dagen over een oordeel te vellen. Zij bogen zich over acht artikelen die door Bauer Media waren gepubliceerd en die Wilson in haar goede naam zouden hebben aangetast. Zes dagen lang werd de actrice verhoord en vertelde zij dat de artikelen haar leven aantoonbaar hadden aangetast.

In de stukken werd onder meer gezegd dat de 37-jarige Wilson had gelogen over haar echte naam, haar leeftijd en haar jeugd. De rechter moet nog besluiten hoe hoog de schadevergoeding is die Bauer Media aan de ster moet betalen.

Mediahype

De rechtszaak heeft in Australië een enorme mediahype veroorzaakt. Fans van de actrice stonden dagelijks in grote drommen voor het hooggerechtshof van de staat Victoria, waar de zaak diende, om hun idool een hart onder de riem te steken. Vrijwel elke dag kwam de actrice naar buiten om handtekeningen uit te delen en op de foto te gaan.

Wilson werd tijdens de rechtszaak zwaar beveiligd, omdat aan het begin van de zaak in het gebouw een stalker werd aangehouden die haar bloemen wilde geven.