Gloria Gaynor start I Will Survive-website

Gaynor vertelt aan People dat ze via IWillSurvive.org mensen bij elkaar wil brengen die net als zij een moeilijke periode achter de rug hebben of doormaken. "Mensen komen vaak bij me met allerlei verhalen die me raken", vertelt Gaynor. "Het toont voor mij aan dat ik een doel dien in dit leven en voor veel mensen een inspiratiebron ben", vervolgt de discodiva.

Haar discohit I Will Survive werd meerdere malen gecoverd, onder andere door de Nederlandse Hermes House Band. "Het nummer maakt je vrolijk, geeft je het verlangen te overleven en de kracht om door te gaan", legt Gaynor uit. Ook dient het lied, in de versie van de Hermes House Band, als goaltune bij thuiswedstrijden van Feyenoord.

Het belangrijkste advies dat ze aan mensen die een moeilijke tijd doormaken wil meegeven is niet op te geven. "Weet dat God je van alles heeft gegeven om alle tegenslagen in het leven te overleven", aldus de zangeres.