NPO op Twitter onder vuur voor plannen Argos

„Dit is het aller-, aller-, allerlaatste NPO-programma waarop bezuinigd mag worden in deze zware journalistieke tijden”, vindt cabaretier Erik van Muiswinkel.

„Onderzoeksjournalistiek is nu belangrijker dan ooit, liever meer dan minder op de NPO!”, schrijft Claudia de Breij. „Meer onderzoeksjournalistiek, meer nieuws, minder grapjes en liedjes graag.”

Dolf Jansen maakt zich ook zorgen: „Als Nederland in deze tijden toch iets nodig heeft is t hoog niveau onderzoeksjournalistiek”, stelt de cabaretier.

Ook onderwijs-influential Arjan van der Meij maakt zich boos. „Verschrikkelijk! Straks alleen nog maar sportgelul, de mening van de gewone man en de nieuwsquiz op NPO Radio 1”, vreest hij.

Politici en collega’s

Politici lijken het net zo oneens te zijn met de plannen van de NPO. „Echt een verkeerde ontwikkeling dit”, stelt VVD-coryfee Frans Weisglas. „Dergelijke programma’s zijn kerntaak publieke omroep.”

Oud-PvdA-parlementariër Myrthe Hilkens meldt op Twitter „vernieuwing verschnieuwing. Hoezo is onderzoeksjournalistiek ’niet vernieuwend genoeg’? Wat goed is, is goed.”

Ook Hilversumse collega’s spreken hun steun uit voor de makers van Argos en Reporter. „Blijf van Reissmicrofoongenomineerde programma’s af!”, vindt diskjockey Astrid de Jong, die net als Argos vrijdag kans maakt op het prestigieuze beeldje.

Journalist Ad van Oosten van Nieuwsuur vraagt zich af „waarom toch steeds bezuinigen op de beste programma’s, Radio 1?”