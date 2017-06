'Pleegkinderen' Adam-E.V.A. winnen 48 Hour

De film van regisseur Dylan Werkman is een jaren negentig-hommage over vriendschap, moed en grenzen opzoeken. De jury stelde dat `alles klopt, van de cameravoering tot de acteerprestaties´. Radder en El-Hamus zijn bij het grote publiek vooral bekend als de pleegkinderen van Adam en Eva in de gelijknamige hitserie van de NPO.

Bioscoop Het Ketelhuis vertoont Spring! de komende weken als voorfilmpje. De titel vertegenwoordigt Amsterdam volgend jaar bij de internationale finale van 48 Hour. Het project daagt makers uit binnen twee etmalen een volledige film te maken. Het fenomeen wordt wereldwijd in honderden steden georganiseerd.